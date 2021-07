Calciomercato Milan – Pellegatti: “Vi svelo le prossime mosse”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha fatto il punto sul calciomercato rossonero sul suo canale YouTube

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del calciomercato rossonero in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube': "Il Milan dopo una campagna acquisti che, se andrà come previsto, avrà portato 6 giocatori, inizierà a lavorare per agosto. Il motto sarà qualità, qualità, qualità. Per gli ultimi nomi bisognerà stare tranquilli e aspettare le mosse della dirigenza, che continua a lavorare".