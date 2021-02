Calciomercato Milan – Pellegatti: “Il mio voto alla sessione di gennaio”

Pellegatti, il suo voto al calciomercato del Milan

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha scritto un pezzo per il portale starcasino.sport. In primo il calciomercato del Milan: “Otto! Scritto in lettere come sulle vecchie pagelle. É il voto che merita la campagna di rafforzamento del Milan, che, in questa sessione invernale del mercato, ha potenziato la rosa sia a livello qualitativo che quantitativo. Non solo”

Sempre Pellegatti: "I dirigenti di Via Aldo Rossi hanno raggiunto i loro obbiettivi in entrata, ma hanno anche ceduto tre giocatori: Mateo Musacchio, Andrea Conti e Leo Duarte, con un risparmio nel monte ingaggi di dieci milioni lordi. Oggi la squadra è più forte. Oggi Stefano Pioli può contare su una rosa valida per un efficace turnover, alla vigilia di quaranta giorni, dal 13 febbraio al 20 marzo, che vedrà i rossoneri giocare dalle nove alle undici partite (tutto dipende dal risultato contro la Stella Rossa in Europa League)".