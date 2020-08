Calciomercato Milan – Pellegatti: “Ibrahimovic a Montecarlo da Raiola”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Interessanti rivelazioni di Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, sul sempre più probabile rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il club di Via Aldo Rossi. Queste le dichiarazioni rilasciate da Pellegatti sul proprio canale ufficiale su ‘YouTube‘.

“È finito il campionato e ogni giorno è quello buono per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. In questo momento lo svedese è su una barca attraccata al porto di Montecarlo con Mino Raiola e speriamo che il terzo uomo sia un dirigente del Milan. Su quella barca, nei prossimi giorni ci sarà un incontro e ci sarà la notizia ufficiale, come tutti speriamo, che Ibrahimovic rimarrà al Milan”.

“Lo svedese ha preso l’elicottero per raggiungere il Principato – ha concluso Pellegatti -. La famiglia dello svedese si trova a Montecarlo con cui passerà un po’ di tempo. Il principato, tuttavia, non è una località casuale perché è la sede organizzativa di Raiola. Il contratto dovrebbe essere di 5 milioni più bonus con opzione per il secondo anno. Questa è la situazione in evoluzione”. CON IBRAHIMOVIC, POTREBBE ARRIVARE UN COLPO DI MERCATO A SORPRESA >>>

