Calciomercato Milan – Pellegatti: “Ecco due rinforzi” / News

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan guarda al futuro ormai da diverso tempo, con giovani di talento su cui punta fortemente. Oggi, Carlo Pellegatti, in uno dei suoi video su YouTube, si è soffermato proprio su due di questi, che potrebbero essere un rinforzo per i rossoneri. Uno, nonostante sia già di proprietà del Milan. Si tratta di Tommaso Pobega, cresciuto nel settore giovanile rossonero e che sta giocando con lo Spezia, con cui sta mettendo in mostra grande personalità e anche qualità.

Secondo Pellegatti, il giovane centrocampista classe 1999 sarebbe già pronto per diventare un giocatore del Milan, che ne detiene il cartellino. Il giornalista rossonero ammette di essere influenzato dai gol messi a segno di recente in campionato e con l’Under 21 azzurra, ma effettivamente Pobega sta crescendo tanto. Già reduce da un campionato ottimo in Serie B col Pordenone, si sta confermando in Serie A. Così, il Milan il prossimo anno potrebbe puntarci seriamente. Pobega andrebbe a completare il pacchetto in mezzo al campo, rappresentando una validissima alternativa, anche alla luce del possibile impegno in Champions League che richiede molti cambi.

Non ha molti dubbi sulle qualità del ragazzo, Pellegatti. Che si sofferma su come abbia una “faccia da Milan”: viva, spigliata, sicura, ma anche umile e intelligente. Sottolinea anche come continui a dimostrare la propria personalità, senza lasciarsi mai intimorire. E chissà che il Milan non possa decidere di richiamarlo già a gennaio in caso di necessità, invece di fare altri investimenti. Comunque nessuna perplessità per Pellegatti: può fare le fortune rossonere in futuro.

Il secondo invece non è ancora rossonero, ma potrebbe diventarlo. Il Milan rischia di perdere a zero Hakan Calhanoglu, il cui rinnovo è difficile. Il turco classe 1994 richiede un ingaggio più che raddoppiato, che il Milan non è disposto a concedergli. I rossoneri quindi potrebbero puntare, secondo Pellegatti, a loro volta su un colpo a zero. Si tratta di Florian Thauvin, che potrebbe essere una grande opportunità. Francese, classe 1993, ha il vizio del gol e può fare sia l’esterno destro che il trequartista. L’ideale per il Milan. A gennaio resta difficile, perché nonostante la scadenza vicina il Marsiglia chiede 32 milioni.

Il Milan resta attento osservatore, consapevole che se si risparmia sul cartellino bisogna spendere qualcosa in più di ingaggio. La richiesta potrebbe essere di 5 milioni. Secondo Pellegatti, al Milan farebbe molto comodo, nonostante caratterialmente il giornalista sia sempre stato scettico. Oggi, però, è uno dei giocatori più importanti in Francia, dove brilla con giocate di qualità, assist e gol. Pellegatti si augura che il Milan punti su Thauvin, ovviamente sperando che non rinnovi col Marsiglia. Al momento, però, non sembra vicina questa possibilità e il Milan è pronto.

