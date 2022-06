Calciomercato Milan – Pedullà: “Zaniolo? Ai rossoneri serve budget”

Per la prima volta la Roma, che valuta il cartellino circa 50 milioni, ha aperto ad una contropartita tecnica. La Juventus potrebbe inserire nella trattativa McKennie o Arthur. Ad oggi non ci sono margini per il rinnovo di Zaniolo con la Roma. Al Milan il giocatore piace, ma i rossoneri rimangono sullo sfondo, in attesa di capire il budget a disposizione per questa sessione estiva di calciomercato.