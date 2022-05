Calciomercato Milan – Pedullà: “Riscatto Messias, partita aperta”

Junior Messias lascerà il Milan nel calciomercato estivo dopo aver vinto lo Scudetto? Le ultime news sul brasiliano da Alfredo Pedullà

Daniele Triolo

Junior Messias, classe 1991, ha vinto lo Scudetto con il Milan ma il calciomercato estivo potrebbe portarlo lontano dalla Milano rossonera. Il centrocampista offensivo, infatti, era giunto al Milan la passata estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto dal Crotone. In questa stagione, Messias ha segnato 6 gol e fornito 3 assist in 32 partite complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e, ad oggi, il suo riscatto dalla società calabrese, per altro retrocessa in Serie C, non è poi così scontato. Ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione Alfredo Pedullà, giornalista notoriamente esperto di calciomercato.

"Messias ha coronato il sogno più importante della sua storia calcistica. Lui voleva la Serie A dalla porta principale e l’ha trovata nel modo più entusiasmante possibile: il Milan. Ha dato un contributo di grande dignità e di rendimento: non sarà l’esterno destro più forte in circolazione, ma neanche l’ultimo sulla faccia della terra. Paolo Maldini, che ha creduto più di chiunque altro nell’operazione, l’ha apprezzato per come si è calato nel ruolo, senza pretendere ma mettendosi al servizio", ha esordito Pedullà parlando della considerazione che la società Milan ha del suo numero 30.

"Il riscatto dal Crotone ha una cifra abbastanza alta, 5,5 milioni: non sarebbero tanti se pensiamo alla disponibilità che garantirà la nuova proprietà, ma è normale pensare che il Milan intenda alzare l’asticella tecnica decidendo di prendere un top per la fascia destra offensiva - ha spiegato Pedullà -. Però, attenzione: il Milan ha gradito la professionalità e potrebbe chiedere al Crotone un piccolo sconto pur di mantenere Messias in organico. Più o meno come fece con il Brescia per Sandro Tonali, evidentemente in quel caso le cifre erano molto più chiare. In questo modo Messias potrebbe conservare il sogno rossonero senza che nessuno lo svegli e ancor prima di valutare eventuali altre proposte". Milan, le top news di oggi: parla Stefano Pioli, Salvini in esclusiva.

