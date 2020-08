Calciomercato Milan – Pedullà “Ricardo Rodriguez vuole il Torino”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito sul proprio account Twitter gli aggiornamenti sulla trattativa che dovrebbe portare Ricardo Rodriguez al Torino.

Come scritto anche dalla nostra redazione, le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo, ma si continua a trattare: “Rodriguez al Torino: incontro finito, si va avanti – scrive Pedullà. Ricardo per ora non valuta altre proposte”.

LE PAROLE DI BAKAYOKO SUL SUO FUTURO >>>

LA RICHIESTA DELLA ROMA PER SCHICK >>>