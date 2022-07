Calciomercato Milan – Pedullà: “Le ultime su De Ketelaere e Tanganga”

Le ultime news di calciomercato su Charles De Ketelaere e Japhet Tanganga, obiettivi del Milan, secondo Alfredo Pedullà: le sue parole

Daniele Triolo

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, nel pre-partita di Colonia-Milan su 'SportItalia', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato rossonero. In particolare, sulle trattative per portare in Italia il trequartista Charles De Ketelaere del Bruges e il difensore Japhet Tanganga del Tottenham.

Calciomercato Milan, avanti tutta per De Ketelaere e Tanganga

"De Ketelaere vuole andare via - ha esordito Pedullà -. Domani ha l'impegno in finale di Supercoppa nazionale contro il Gent con il Bruges, ma lui ha già scelto. Sapete come vanno le trattative con i club belgi o olandesi: si va al rialzo. Il Milan concluderà quest'operazione per 35 milioni di euro senza contropartite tecniche".

Dopo il fantasista, secondo Pedullà, il Diavolo punterà il difensore centrale: "Tanganga è un nome plausibile: per la giovane età, perché il Milan non cerca più un titolare come poteva essere l'ormai sfumato Sven Botman, bensì un ragazzo che possa crescere. Comunque non un titolare. Ci sono contatti continui con il Tottenham e ci saranno altri contatti la prossima settimana".