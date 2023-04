Calciomercato Milan – Da Pedro a Morata: le strategie in attacco

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport, riporta le strategie in attacco del Milan: da Joao Pedro a Alvaro Morata

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , potrebbe andare alla ricerca di una punta per il futuro. Sono già tantissimi i nomi che circolano intorno all'orbita rossonera. La dirigenza formata da Maldini e Massara , potrebbe già avere nella testa una chiara strategia da seguire in estate.

Calciomercato Milan, le mosse in attacco

Questa la possibile strategia del Milan in attacco, riportata da La Gazzetta dello Sport. Giroud ha rinnovato per un'altra stagione, ma a settembre toccherà i 37 anni, quindi c'è bisogno di affiancargli un'altra punta. A Maldini e Massara piacerebbe Joao Pedro del Watford, ventunenne brasiliano con undici gol in Championship, che sembrerebbe però, destinato alla Premier. Resisterebbe la pista Morata invece, classe 1992, attaccante dal rendimento sicuro che conosce bene la Serie A. Restano i dubbi su Ibrahimovic e Origi: il primo potrebbe anche decidere di dire basta. Il secondo potrebbe partire dopo una stagione deludente.