Calciomercato Milan – Pazienza e attesa per il giovane Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka è un obiettivo di calciomercato del Milan. Il Diavolo, però, vuole aspettare che l'Aston Villa cali le pretese per lui

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Carney Chukwuemeka, obiettivo di calciomercato del Milan, spiegando come il Diavolo sia in piena corsa per aggiudicarsi il suo cartellino. Questo perché l'Aston Villa, che detiene il cartellino del giocatore, venderebbe il giocatore più volentieri all'estero che in Premier League.

Calciomercato Milan, per la mediana ipotesi Chukwuemeka sempre viva

Il prezzo del cartellino di Chukwuemeka, però, secondo la 'rosea', si aggira intorno ai 20 milioni di sterline, pari a circa 24 milioni di euro, non è vicino a quanto può spendere il club di Via Aldo Rossi per la mediana una volta preso Charles De Ketelaere dal Bruges per la trequarti.

Serviranno, dunque, pazienza e attesa perché il contratto di Chukwuemeka con i 'Villans' scadrà il 30 giugno 2023 e, pertanto, con il passare dei giorni l'Aston Villa sarà costretto ad abbassare le proprie pretese economiche. Sempre a patto che, nel frattempo, non sia divampata un'asta. Il classe 2003 piace anche a Barcellona, PSG e Borussia Dortmund.