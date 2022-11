Calciomercato Milan – Pavard si offre, Brahim riflette. Arriva Sportiello?

Tantissime le notizie sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi, martedì 15 novembre 2022. E non poteva essere altrimenti, visto che la Serie A è andata in pausa per i Mondiali in Qatar e che, naturalmente, tra rinnovi e trattative in entrata e in uscita, Paolo Maldini e Frederic Massara utilizzeranno questo periodo per mettere a punto le strategie del Diavolo del futuro. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.