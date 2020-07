Calciomercato Milan – Parma in pressing per Gaich: la richiesta

MERCATO MILAN – Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, anche il Parma ha messo gli occhi su Adolfo Gaich, giovane attaccante del San Lorenzo accostato con insistenza al Milan negli scorsi giorni. La richiesta del club argentino sarebbe di 8-9 milioni a fronte della clausola rescissoria da 13 milioni. Un modo pe monetizzare il più in fretta possibile. Il Milan ha allacciato i contatti nei giorni scorsi col club sudamericano, ma al momento avrebbe frenato visto che Gaich non ha passaporto comunitario.

