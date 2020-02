Calciomercato Milan – Paredes in rottura con il Psg: sarà addio a fine anno?

CALCIOMERCATO MILAN – Le strade di Leandro Paredes e il Psg possono presto separarsi. L’indiscrezione arriva dalla Francia, con ’10 Sports’ che riporta un retroscena che riguarda il centrocampista. Il suo allenatore Thomas Tuchel avrebbe informato Paredes della sua convocazione per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, ma che non avrebbe giocato.

Una comunicazione che avrebbe indispettito non poco Paredes, che ha chiesto di non essere convocato. E’ rottura totale, dunque, con l’ex Zenit che potrebbe interessare a molte squadre, Milan compreso. L’argentino, infatti, è stato accostato spesso ai colori rossoneri, l’ultima volta a gennaio, nell’ambito di un potenziale scambio con Lucas Paqueta. Intanto i tifosi del Milan andranno in massa al Franchi: il settore ospiti è tutto esaurito, continua a leggere >>>

