Calciomercato Milan – Chelsea, paradosso Bakayoko: prezzo alto, ma fuori rosa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tiemoué Bakayoko e il Milan, una vera e propria telenovela di mercato. La dirigenza rossonera, dopo il colpo Sandro Tonali, vuole arricchire il centrocampo con un altro profilo d’eccezione, così da creare un reparto composto da quattro potenziali titolari. Nonostante la volontà del giocatore al ritorno in Italia, c’è ancora un ostacolo non di poco conto da oltrepassare: il Chelsea, suo club di appartenenza.

I ‘Blues’ non arretrano di un centimetro sulla valutazione di Bakayoko e vogliono almeno 30 milioni di euro, prezzo altissimo per un giocatore completamente fuori dal progetto. Ed è proprio qui che sta il paradosso più grande di questa vicenda, a maggior ragione dopo la giornata di oggi, in cui gli inglesi hanno deciso la numerazione dell’intera rosa. Tra tutti i giocatori, infatti, non figura il nome di Bakayoko. Ulteriore testimonianza di come Frank Lampard non lo tenga affatto in considerazione.

Il Milan, però, continua ad aspettare, sperando che questo paradosso non diventi realtà anche per il futuro. Sembra difficile immaginare che il Chelsea possa accollarsi uno stipendio da top player (6 milioni di euro) per un calciatore in esubero. Dopo l’interesse del Lione si è fatto avanti anche il Crystal Palace, ma non c’è dubbio sulla volontà di Bakayoko di ritornare al Milan. Il Diavolo, però, tiene aperti anche altri spiragli: le alternative principali sono Florentino Luis del Benfica e Boubakary Soumaré del Lille.

