Calciomercato Milan – Paquetà a gennaio ha detto ‘no’ alla Fiorentina

MERCATO MILAN – Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, a gennaio Lucas Paquetà ha declinato un’offerta della Fiorentina. In realtà fu anche il club rossonero a dire di no, dal momento che la squadra di Rocco Commisso chiese il giocatore in prestito secco (qui le parole di Joe Barone).

Il Milan per non fare minusvalenza cederà il numero 39 brasiliano solamente ad una cifra che parta dai 30 milioni, in caso contrario se lo terrà stretto e proverà a rilanciarlo, magari già in questi mesi. Intanto, l’incognita più grande rimane il futuro di Zlatan Ibrahimovic: ecco le ultime>>>

