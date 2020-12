Calciomercato Milan – Papu Gomez: lo vogliono tutti, ma solo gratis

Ultime Notizie Mercato Milan: Papu Gomez solo gratis

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il futuro del Papu Gomez non sarà all’Atalanta. Questa è una delle poche certezze riguardanti l’argentino classe 1988. Salvo sorprese, già a gennaio sarà separazione. Al limite si potrà provare ad arrivare a giugno, ma poi ci sarà l’addio. Alla finestra ci sono il Milan, l’Inter e la Roma su tutte, ma anche molte altre. Il problema sta nella valutazione del Papu: l’Atalanta vuole almeno 15 milioni per lasciarlo andare, mentre tutti i club interessati non vogliono spendere neanche un euro. Per il Milan c’è un’altra ipotesi: lo scambio con Mattia Caldara, difensore classe 1994 in prestito alla Dea con diritto di riscatto fissato proprio a 15 milioni. Saranno settimane molto calde.

