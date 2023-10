Calciomercato Milan – Ouédraogo nel mirino, ma la concorrenza è tanta

Parlando del calciomercato del Milan , il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come i rossoneri abbiano manifestato un grande interesse per Assan Ouédraogo , classe 2006 , centrocampista tedesco (originario del Burkina Faso) che milita nello Schalke 04 , club della 2. Bundesliga .

Sul giocatore, però, c'è anche l'ombra di due top club europei. In particolare, il Bayern Monaco in Bundesliga e il Liverpool in Premier League. Pertanto, nonostante il giocatore possa andare via attivando una clausola risolutoria di massimo 20 milioni di euro a partire dalla prossima estate, l'operazione per il Diavolo appare complicata. Tonali, illecito sportivo? La posizione del Milan >>>