Calciomercato Milan – Ouédraogo non in chiusura: ecco il piano rossonero

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Milan: i rossoneri hanno un piano per arrivare a Ouédraogo

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , dovrebbe puntare con forza sulla difesa e l'attacco. I rossoneri, però, potrebbero anche cercare un colpo in prospettiva a centrocampo. Il nome è noto ed è quello di Assan Ouédraogo . Lo Schalke rischia la retrocessione dalla seconda alla terza serie tedesca. Classe 2006, mezzala che a 17 anni gioca già in prima squadra. Ne parla anche l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport'.

Calciomercato Milan, Ouédraogo

Esisterebbe, si legge, una clausola da 11 milioni di euro ma al momento il Milan vorrebbe spendere di meno. L’obiettivo sarebbe quello di cercare di abbassare il prezzo, sapendo però di rischiare molto perché la concorrenza è agguerrita. In Italia interessa a Napoli, Juventus e Inter, all’estero a molte altre società. Il Milan starebbe portando avanti contatti con l’entourage, i dialoghi sono vivi e costanti, ma l’operazione non sarebbe nella fase finale. Mancherebbero ancora i vari accordi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Krunic da regista non va? Osservato un talento