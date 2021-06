Calciomercato Milan – Ottimismo per la conferma di Brahim Díaz

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz dovrebbe restare in rossonero anche per la prossima stagione. Facciamo il punto

Cresce la fiducia del Milan di poter trattenere Brahim Díaz in rossonero in questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il fantasista di Málaga, infatti, vuole tornare ad indossare la maglia del Diavolo anche nella prossima stagione ed il club di Via Aldo Rossi vuole accontentarlo.