Calciomercato Milan – Otavio, si inserisce il Siviglia: le ultime / News

Calciomercato Milan, concorrenza per Otavio

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe interessato a Otavio del Porto. Il trequartista andrà in scadenza a fine stagione e potrebbe essere un bel colpo a parametro zero. Un'occasione di mercato che, però, ha attirato le attenzioni di diversi club. Oltre alla Roma, secondo quanto riferisce 'Estadio Deportivo', occhio all'inserimento del Siviglia, che non ha intenzione di fermarsi dopo l'ingaggio del Papu Gomez. Situazione in aggiornamento, ma sembra evidente che non sarà facile arrivare al giocatore brasiliano classe 1995.