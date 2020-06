Calciomercato Milan – Osimhen primo obiettivo del Napoli: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che Victor Osimhen, attaccante del Lille, piaccia al Milan ormai da tempo. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il nigeriano è l’obiettivo numero uno del Napoli per l’attacco. A differenza dei rossoneri, il club azzurro ha già avviato, nello scorso weekend, i primi contatti con l’agente del giocatore. C’è un ostacolo non da poco da oltrepassare: il Lille, infatti, chiede non meno di 60 milioni di euro per farlo partire. Una cifra molto elevata difficilmente raggiungibile, ma il Napoli ha intenzione di provarci e, chissà, di abbassare le pretese dei francesi.

