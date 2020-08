Calciomercato Milan – Óscar Rodríguez, opzione fantasia per il Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, le priorità del Milan, sul mercato estivo, al netto dell’arrivo del centrocampista Tiémoué Bakayoko, restano quelle di reperire un nuovo terzino destro ed un nuovo centrale difensivo.

Qualora, però, dovesse andare via il trequartista brasiliano Lucas Paquetá, il Diavolo potrebbe sostituirlo con un fantasista in grado di dare più opzioni, tra le linee, al tecnico Stefano Pioli. Il nome segnato sul taccuino del direttore sportivo Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara è quello di Óscar Rodríguez.

Classe 1998, di proprietà del Real Madrid, Óscar Rodríguez ha trascorso le ultime due stagioni in prestito nel Leganés, dove ha collezionato 13 gol e 6 assist in 64 gare totali tra Liga e Coppa del Re. Si è messo in luce guadagnandosi anche la convocazione nelle ‘Furie Rosse‘ di Luis Enrique.

Il Milan ha sondato il terreno per Óscar Rodríguez: la richiesta delle ‘Merengues‘ è di 20 milioni di euro. Non sono da escludere sorprese durante il mercato. QUI LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO DI BAKAYOKO >>>