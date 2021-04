Calciomercato Milan – Orsolini finanziato da Castillejo: ecco il costo

Il Milan ha deciso di cambiare ala destra nel prossimo calciomercato. Orsolini piace e a fargli spazio dovrebbe essere Castillejo.

Il prossimo calciomercato vedrà il Milan alla ricerca di una nuova ala destra. Samu Castillejo ha deluso fortemente e adesso può partire. I rossoneri hanno stabilito in 10 milioni il costo dello spagnolo classe 1995. Al suo posto si fanno vari nomi, ma tra i più accreditati c'è sicuramente Riccardo Orsolini, esterno del Bologna. Il classe 1997 ha una valutazione però un po' più alta: 18 milioni la richiesta dei rossoblù. Una cifra comunque non troppo alta e che il Milan può tranquillamente spendere, soprattutto considerando che il numero 7 rossonero dovrebbe portare più della metà della somma. Secondo Claudio Raimondi, infatti, è molto probabile che lo spagnolo faccia da finanziatore per arrivare a Orsolini, che al momento sembra essere la prima scelta.