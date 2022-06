Calciomercato Milan – Quanto pesa a bilancio l’operazione Origi?

Durante la giornata odierna, il Milan ha accolto il primo acquisto del calciomercato 2021/22: Divock Origi. Il belga arriva a Milano come parametro zero dopo 6 stagioni passate al Liverpool, con il quale ha conquistato, tra le altre cose, Champions League, Premier League e lo status di leggenda red. L'acquisizione, come precedentemente sottolineato, è avvenuta a parametro zero; ma a quanto ammonta l'impatto dell'operazione sulle finanze del Milan?