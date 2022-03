Calciomercato Milan – Origi, grande disponibilità verso i rossoneri

Divock Origi è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. Può arrivare a parametro zero dal Liverpool. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan ha puntato Divock Origi come obiettivo di calciomercato per rinforzare, in estate, il proprio attacco. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Classe 1995, Origi è di proprietà del Liverpool dal 2014: dopo un paio di prestiti a Lille e Wolfsburg, è tornato in pianta stabile ai 'Reds' nel 2018. Andrà, però, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe vestire la maglia rossonera.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, hanno già avuto contatti con l'entourage di Origi, assolutamente disponibile ad una nuova avventura professionale lontano dalla Premier League. Magari da protagonista, cosa che, nella fila del Liverpool di Jürgen Klopp pieno di attaccanti di caratura internazionale, non sempre gli è riuscita. Compirà 27 anni il prossimo 18 aprile, è nel pieno della carriera e, pertanto, il Milan su Origi potrebbe fare un investimento di calciomercato a medio-lungo termine.

Per 'Tuttosport' il Diavolo ha valutato i pro ed i contro dell'affare e ha poi deciso di affondare il colpo sul belga di origini kenyote. Il giocatore, infatti, ha costi in linea con i parametri rossoneri (prende 2,3 milioni di euro netti a stagione di stipendio a Liverpool), ma è allo stesso tempo affidabile (ha 31 partite con la Nazionale del Belgio) ed esperto (ha giocato 43 gare nelle coppe europee, segnò in finale di Champions League nel 2019 contro il Tottenham).

Ingaggiare Origi a costo zero, per il Milan, vorrebbe dire anche destinare le altre risorse economiche per il calciomercato estivo per rinforzare altri ruoli e posizioni nell'organico di mister Stefano Pioli. A Liverpool Origi finora è sempre stato considerato l'alternativa a Roberto Firmino o, comunque, il primo cambio dell'attacco. Quando, però, è arrivato Diogo Jota è finito dietro nelle gerarchie di Klopp. L'ingaggio a gennaio di Luíz Díaz dal Porto gli ha chiuso ogni porta.

In questa stagione, infatti, Origi ha totalizzato appena 533' sul terreno di gioco in 14 apparizioni, di cui soltanto 5 gare in Premier League. In Champions, però, ha fatto in tempo a lasciare il proprio marchio in Milan-Liverpool 1-2 a 'San Siro'. Quella partita, con tutta probabilità, gli varrà un nuovo contratto. Ma stavolta con il Diavolo. Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>

