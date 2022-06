Calciomercato Milan – Prima Origi e poi Renato Sanches: il punto

Il calciomercato del Milan viaggia secondo un ordine ben preciso. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono già in lista due arrivi dati ormai per certi. Il primo è quello di Divock Origi, per il quale ormai si attende solo di sapere il giorno esatto del suo arrivo a Milano. L'altro, cronologicamente successivo al belga, è Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è in attesa solo della fumata bianca definitiva da parte del Lille, che incasserà una cifra vicina ai 15 milioni di euro che, vista la situazione economica in cui grava, dovrà accettare.