Calciomercato Milan – Origi e Rebic via? Ecco la speranza rossonera

Il Milan non pensa solamente al calciomercato in entrata. I rossoneri dovranno anche cedere e farlo bene per poter guadagnare un budget extra da poter investire. La nuova dirigenza formata da Furlani e Moncada dovrà dimostrare di essere capace di saper vendere bene giocatori che al momento, non fanno parte del progetto futuro del Milan . In attacco il Diavolo potrebbe cambiare molto con alcuni calciatori che sarebbero sul calciomercato .

Calciomercato Milan, possibili le cessioni di Origi e Rebic

Come riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe al lavoro anche sul mercato in uscita. Il club rossonero avrebbe messo in vendita sia Rebic che Origi e spera di realizzare almeno 20 milioni complessivi dalle loro cessioni. Una cifra che potrebbe essere fondamentale per il calciomercato rossonero, con la nuova dirigenza che potrebbe rinvestire per acquistare nuovi calciatori da mettere a dispozione di Pioli. LEGGI ANCHE: Milan, possibile un duello con la Juve per un difensore