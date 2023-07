Divock Origi e Ante Rebic possono salutare il Milan in questo calciomercato estivo. Sia per il belga sia per il croato concreti interessi

Divock Origi , centravanti belga classe 1995 e Ante Rebic , attaccante croato classe 1993 possono lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Tanto l'ex Liverpool , giunto a Milano appena un anno fa, quanto l'ex Eintracht Francoforte , arrivato in rossonero nell'estate 2019 , non rientrano più nel progetto tecnico di mister Stefano Pioli .

Calciomercato Milan, via Origi e Rebic? Il punto

'SportMediaset' ha fatto il punto della situazione su Origi e Rebic, giocatori in uscita dal Milan, rivelando come per entrambi ci siano offerte, nonostante l'ultima, brutta stagione vissuta dal numero 27 e dal numero 12 in maglia rossonera. Solo 2 gol e un assist in 36 partite per il primo, e 3 gol e 2 assist in 31 gare per il secondo.