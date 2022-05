Calciomercato Milan – Origi, l’ufficialità dopo la finale di Champions League

Le ultime news sul calciomercato del Milan: manca solo l'ufficialità per Divock Origi, che verrà annunciato dopo la finale di Champions

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Divock Origi. L'attaccante sarà un giocatore del Milan. Manca solo l'ufficialità. Il belga non ha raggiunto le dieci presenze in questa stagione in Premier League, cosa che avrebbe fatto scattare il rinnovo automatico per un'altra stagione. Questo aspetto ovviamente favorisce il Diavolo, che ha la possibilità di accordarsi con il giocatore senza parlare con il Liverpool, a differenza di quanto accaduto con Olivier Giroud la scorsa estate con il Chelsea. Origi dovrebbe arrivare in Italia dopo la finale di Champions League: per lui pronto un quadriennale da 3,5 milioni più bonus.Intanto c'è un nome importante per l'attacco nel mirino >>>