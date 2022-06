Calciomercato Milan – Origi, una leggenda del popolo della ‘Kop’

Divock Origi, primo colpo di calciomercato del Milan, lascia il Liverpool dopo otto stagioni caratterizzate da successi e gol importanti

Daniele Triolo

Divock Origi, colpo di del Milan, è protagonista dell'approfondimento sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il quotidiano romano ha evidenziato come, talvolta, la stima dei tifosi verso gli attaccanti segua strade misteriose e come il popolo di 'Anfield', i tifosi del Liverpool, non faccia eccezione.

Centravanti che hanno indossato la maglia dei 'Reds', come Fernando Torres, Michael Owen e Luís Suárez non sono mai stati considerati 'leggende' dalla 'Kop', la curva dei sostenitori più caldi della squadra della Merseyside. Uno status, che, al contrario, è riconosciuto proprio ad Origi.

Calciomercato Milan, ecco Origi: a Liverpool era un idolo

Un consenso unanime per Origi, primo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, ratificato anche dal suo ormai ex manager, Jürgen Klopp. Il quale, in più di un'occasione, ha definito il belga come "uno dei più importanti giocatori mai avuti". Attestato di stima non da poco per un giocatore che, nelle sue stagioni a Liverpool, ha duellato con campioni del calibro di Philippe Coutinho, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

Questa agguerrita concorrenza, ovviamente, ha limitato le presenze in campo di Origi con i 'Reds'. Eppure, il classe 1995 ha salutato Liverpool e la Premier League con un bottino di reti mica male. Ha fatto 41 gol in 171 presenze. Uno 'score', forse, inferiore alle attese di quando, comprato giovanissimo dal Liverpool, sembrava poter diventare un crack mondiale. Eppure, a quanto pare, sufficienti per fargli meritare un posto tra le leggende del club secondo i tifosi.

Perché? Origi ha inciso molto nei trionfi del Liverpool. Nel 2019, ha messo a segno due gol nel 4-0 nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona: la seconda rete di fatto, contribuì alla definitiva rimonta sui catalani ed all'approdo alla finale, da disputare contro il Tottenham. Vinta per 2-0, suggellata da un'altra rete dell'ora nuovo centravanti del Milan. Prodezze che gli sono valse l'eterna gratitudine dei tifosi.

I quali, in seguito, hanno continuano a riservare ad Origi un trattamento speciale, nonostante lo scarso impiego. Tra le reti indimenticabili di Origi con i 'Reds', quelle sia all'andata sia al ritorno contro il Borussia Dortmund nell'Europa League 2016. E poi, ovviamente, quelle messe a segno in campionato nei derby cittadini contro l'Everton.

L'attaccante arrivò nella Merseyside per fare il titolare, nel 2015. Nel tempo, poi, è stato surclassato nelle gerarchie da Mané prima e da Salah poi. Ecco perché, quest'estate, Origi ha deciso di accettare la corte di calciomercato del Milan e i suoi ex tifosi lo hanno sostenuto, e compreso, in questa scelta. D'altronde, ad una leggenda non si smette mai di volere bene. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>