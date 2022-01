Calciomercato Milan – Origi, insidia Burnley per i rossoneri: il punto

Divock Origi, classe 1995, obiettivo di calciomercato del Milan ma anche dell'Inter, può restare a giocare nella Premier League inglese

Daniele Triolo

'Rumors' di calciomercato segnalano i club italiani, in particolare Milan e Inter, sulle tracce di Divock Origi. L'attaccante belga, classe 1995, andrà infatti in scadenza di contratto con il Liverpool il prossimo 30 giugno. Non essendo propriamente una prima scelta per il manager tedesco Jürgen Klopp, Origi potrebbe dunque proseguire altrove il proprio percorso professionale.

Centravanti atipico, in grado di giocare anche da seconda punta e quindi di svariare su tutto il fronte d'attacco, Origi rappresenterebbe un bell'innesto nel reparto offensivo tanto per i rossoneri quanto per i nerazzurri. I club di Milano, però, che avrebbero intenzione di mettere sotto contratto il calciatore dei 'Reds' a parametro zero per la prossima stagione, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Burnley. Almeno questo è quanto scritto dal 'Sun'.

La squadra attualmente ultima in classifica in Premier League, infatti, ha appena ceduto Chris Wood al Newcastle per 30 milioni di euro e vorrebbe sostituirlo, in questo calciomercato invernale, con due attaccanti: Christian Benteke (Crystal Palace) e lo stesso Origi. Il budget, d'altronde, non manca al Burnley per mettere a segno questo doppio colpo che profuma di salvezza. Milan e Inter, quindi, sono avvisate.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI