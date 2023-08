Calciomercato Milan – Origi in partenza, ma la situazione è delicata

Divock Origi può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Il belga non rientra più nel progetto tecnico di Stefano Pioli in rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato in uscita del Milan, ha evidenziato - in particolare - come la situazione di Divock Origi sia, per distacco, la più delicata in casa rossonera. Origi, arrivato nell'estate 2022 a parametro zero dopo gli anni - gloriosi - di Liverpool, non rientra più nel progetto tecnico rossonero di Stefano Pioli.