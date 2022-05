Calciomercato Milan – Ecco Origi: porterà esperienza e gol al Diavolo

Divock Origi sarà il rinforzo del Milan in attacco nel calciomercato estivo. Domani ultima partita con la maglia del Liverpool per il belga

Daniele Triolo

Divock Origi sarà il rinforzo del Milan nella sessione estiva di calciomercato. Ovviamente, con il passaggio di proprietà imminente, con il club rossonero in procinto di essere ceduto da Elliott a RedBird, le operazioni sono al momento congelate. Ma, se non ci saranno sorprese clamorose dell'ultima ora, l'attaccante belga sarà il primo acquisto del Milan per la stagione 2022-2023.

Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. I contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara, responsabili dell'area tecnica rossonera, sono in scadenza il 30 giugno. Pertanto, in questa fase storica non possono portare avanti, nel concreto, contrattazioni con altri club. Tenere i contatti, questo sì, ma senza affondi. Le firme sul loro rinnovo ci saranno nel momento in cui Elliott e RedBird sigleranno, nero su bianco, il contratto preliminare per la cessione del Milan.

Un'operazione che verrà portata a termine a stretto giro di posta, essendo già impostata da tempo, è quella che conduce ad Origi. Si svincolerà il prossimo 1° luglio dal Liverpool. Firmerà un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio di 3,5 milioni di euro più bonus. Da mesi, infatti, il Milan ha puntato Origi per il calciomercato estivo. Lo scorso 15 maggio, come ricordato dal quotidiano torinese, ha avvisato via mail il Liverpool della trattativa.

Domani sera, a Parigi, ci sarà la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, ultima partita di Origi con i 'Reds' di Jürgen Klopp. Che lo ha salutato con onore, definendolo una leggenda del club inglese. All'inizio della prossima settimana, dunque, l'attaccante ex Lille e Wolfsburg potrebbe arrivare a Milano per svolgere le visite mediche con i rossoneri. E, logicamente, firmare il contratto con il Diavolo. Negli ultimi due anni il belga non ha avuto stagioni esaltanti. È stato chiuso nel Liverpool da gente come Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Luís Díaz e Diogo Jota.

Da lui, però, il Milan, orfano di Zlatan Ibrahimović fino al 2023, si aspetta esperienza, gol e qualità per confermarsi in Serie A e per disputare una Champions League di ottimo livello. Ha parlato Maldini a 'Gazzetta': leggi qui la sua intervista sul Milan >>>

