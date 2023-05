Divock Origi, attaccante del Milan, può andare via nel calciomercato estivo. Brutta la sua prima stagione in maglia rossonera. Sarà l'unica?

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato estivo del Milan , ha fatto il punto della situazione su Divock Origi , centravanti belga classe 1995 che il Diavolo aveva prelevato appena un anno fa a parametro zero dopo che il giocatore aveva concluso la sua lunga esperienza con il Liverpool .

Calciomercato Milan, Origi sulla lista dei partenti

Origi ha ricevuto diverse telefonate in questi giorni, specialmente dalla Süper Lig turca. Hanno preso contatti, in particolare, Beşiktaş e Galatasaray. Le due società di İstanbul potrebbero fare sul serio per lui. Il giocatore, ad ogni modo, preferirebbe tornare in Premier League.