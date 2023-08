Calciomercato Milan – Origi, un problema da risolvere per il Diavolo

A seguito dei colpi mirabolanti ideati dalla coppia Furlani e Moncada ora ci sono dei primi intoppi per la questione di sfoltimento rosa. Se infatti alcuni degli esuberi sono già stati piazzati ed altri sono in trattative ben avviate lo stesso non si può dire per l'attaccante ex Liverpool. Infatti Divock Origi è la radice dei problemi di calciomercato del Milan. L'attaccante belga è il bandolo di una matassa che paralizza il mercato dei rossoneri che vorrebbero cedere sia lui che Lorenzo Colombo.