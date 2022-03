Calciomercato Milan – Origi, colpo da Champions League per l’attacco

Divock Origi rinforzerà l'attacco del Milan nel calciomercato estivo. Arriverà svincolato dal Liverpool: scelto per la sua esperienza europea

'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come Paolo Maldini e Frederic Massara , dirigenti rossoneri, per rinforzare il Milan della stagione 2022-2023 , stiano puntando calciatori che abbiano accumulato esperienza importante nelle coppe europee, oltre che con la maglia della propria Nazionale . Perché, è vero, Belotti ha vinto gli Europei con l' Italia di Roberto Mancini la scorsa estate, ma è altrettanto vero come Origi abbia vinto già 5 trofei internazionali con il Liverpool.

Tra cui, una Champions League nel 2019, griffata con un suo gol in finale ed un Mondiale per Club. Origi ha disputato 26 gare in Champions, 17 in Europa League e 31 in Nazionale: possiede, dunque, secondo il Diavolo, esperienza ed affidabilità tali per far compiere il salto di qualità al giovane Milan di Stefano Pioli. Nei prossimi giorni verranno limati i dettagli del suo accordo con il Milan. Origi vestirà rossonero, nel prossimo calciomercato, per un contratto di quattro anni a 3,5-4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>