Calciomercato Milan – Origi resta in partenza: le ultime

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato . I rossoneri dovranno cercare di portare a casa profili giusti per Stefano Pioli, ma non solo. Ci saranno anche da prendere delle scelte importanti. Alcuni giocatori potrebbero essere sul piede di partenza. Questo è il caso di Divock Origi . L'attaccante resterebbe ancora sul piede di partenza. Ne parla anche Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina che fa il punto sulla situazione attuale della punta belga.

Calciomercato Milan, Origi ancora in bilico

La vicenda di Origi, si legge, resta intricata. Il giocatore preferirebbe tornare in Premier League dove ha lasciato ottimi ricordi con la maglia del Liverpool. Poi potrebbe partire la caccia a un centravanti da affiancare a Giroud, ancora senza alternative nel ruolo di prima punta. Per ora Origi resta al Milan, ma potrebbe partire in questo calciomercato rossonero.