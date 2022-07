Mercato Milan – Ore calde per Ziyech: Sterling al Chelsea sblocca l’affare

Sono ore calde per il futuro di Hakim Ziyech , obiettivo di mercato del Milan . Il Chelsea , infatti, sta perfezionando l'arrivo di Raheem Sterling dal Manchester City per una cifra di 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro). Il trasferimento dell'inglese sarebbe imminente.

L'arrivo di Sterling al Chelsea libererebbe Ziyech direzione Milan. Il marocchino, già non nei piani di Tuchel, avrebbe ancor meno spazio con l'approdo dell'attaccante esterno del Manchester City. A quel punto Ziyech sarebbe libero di accasarsi al Milan, per quello che sarebbe davvero un gran colpo del mercato rossonero. Il classe 1992 arriverebbe in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. A riferirlo è Sportmediaset. Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni