Calciomercato Milan – Ora c’è Bakayoko. Attenzione al Napoli | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: dopo Olivier Giroud si punterà su Bakayoko. A sorpresa c'è un ritorno di fiamma del Napoli

Il prossimo obiettivo del Milan è Tiémoué Bakayoko . Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club rossonero cercherà di rinforzare il centrocampo con il ritorno del francese. Nonostante gli intoppi i rapporti con il Chelsea sono buoni, e dunque la volontà della società è quella di acquistare un centrocampista che possa essere inserito in rosa insieme a Kessie , Bennacer e Tonali .

Ricordiamo che per Bakayoko il Chelsea ha deciso di agire come con Giroud: rinnovo unilaterale sino al 2023. Attenzione però al Napoli. Negli ultimi giorni il tecnico Luciano Spalletti avrebbe chiesto al presidente DeLaurentiis la conferma di Bakayoko. Per questo motivo sono iniziati nuovamente i contatti tra il club partenopeo e quello inglese. Il giocatore prende tempo, avendo già un dialogo con il Milan. Vedremo a questo punto se il Diavolo deciderà di affondare il colpo o lascerà perdere. Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.