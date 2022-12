Calciomercato Milan – In salita le quotazioni di Openda per giugno

Loïs Openda, classe 2000, è obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Buon inizio di stagione in Ligue 1 con il Lens

Loïs Openda , classe 2000 , è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate e le sue quotazioni sarebbero in salita. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.

Sta andando bene in Francia con il Lens

Openda, belga ex Vitesse e Bruges, sta facendo molto bene con il Lens, nella Ligue 1 francese, in questa stagione: 7 gol in 15 partite finora per lui. Il Diavolo lo segue da tempo e continuerà a monitorarlo.