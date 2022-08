Calciomercato Milan – Mollato Onyedika: adesso può andare al Bruges

Raphael Onyedika, trattato dal Milan in questo calciomercato estivo, costa troppo secondo i rossoneri. Ora può accasarsi in Belgio

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sostenuto come il Milan abbia mollato Raphael Onyedika, obiettivo di calciomercato del Diavolo per rinforzare il centrocampo fino a qualche giorno fa.