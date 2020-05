Calciomercato Milan – Onana, il Barcellona si tira fuori: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi André Onana, portiere dell’Ajax, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al proprio futuro, evidenziando la sua voglia di provare una nuova esperienza. Il camerunense è stato spesso accostato al Milan come eventuale sostituto di Gianluigi Donnarumma. Se davvero i rossoneri decidessero di acquistarlo, potrebbero avere una concorrente in meno.

Secondo quanto riferito da 'Mundo Deportivo', i 'blaugrana' non avrebbero intenzione di acquistare Onana perché intenzionati a puntare su Inaki Pena come secondo portiere, lasciando partire Neto.