Calciomercato Milan – Onana del Bordeaux verso la Cremonese

Tra i nomi fatti con insistenza nelle ultime settimane di calciomercato per il centrocampista del Milan , c'è anche quello di Junior Onana del Bordeaux . Il centrocampista camerunense sembrava essere il profilo giusto sia per caratteristiche tecniche che finanziarie, ma alla fine Maldini e Massara hanno ripiegato su Aster Vranckx . In ogni caso, con ogni probabilità l'ex compagno di squadra di Yacine Adli giocherà comunque in Serie A.

Infatti, come riporta il quotidiano francese L'Equipe, la Cremonese starebbe facendo sul serio per Onana. I grigiorossi sarebbero sul punto di trovare un accordo con il Bordeaux per il giocatore sulla base di 5 milioni più uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Lens e Olympiakos. Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in tv o diretta streaming >>>