Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con cinque colpi in entrata. In attacco sono arrivati due giocatori che stanno diventando sempre più importanti per Paulo Fonseca: Alvaro Morata e Tammy Abraham. Con il 4-2-4 e con uno Jovic sempre più ai margini del progetto, la dirigenza rossonera potrebbe pensare anche a un altro attaccante a gennaio. Dopo la rivelazione di Gimenez, ecco un altro retroscena.