Calciomercato Milan – Gara con la Roma per un terzino

A Trigoria si terranno d’occhio le opportunità di mercato, focalizzandosi su calciatori in scadenza nel 2025 e su quelli in panchina nelle loro squadre attuali. In questo contesto, l’interesse per Ola Aina emerge chiaramente. Indipendentemente dal futuro di Juric, l'esterno ex Torino è uno dei nomi in cima alla lista di Ghisolfi, sia per gennaio che per l'estate.