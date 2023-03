Calciomercato Milan – La mossa di Okafor apre la strada?

Il Milan , dopo una sessione di calciomercato con poche operazioni, potrebbe muovsersi di più in estate. La dirigenza rossonera formata da Maldini e Massara , potrebbe essere alla ricerca dei giusti profili da inserire in rosa. Il Milan nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe essere alla ricerca dell'attaccante del futuro. Un nome potrebbe essere quello di Noah Okafor , punta che il Milan ha incontrato in Champions. Ecco le ultime novità sul bomber del Salisburgo .

Calciomercato Milan, la mossa di Okafor

Come riportato da calciomercato.com il centravanti del Salisburgo Noah Okafor ha deciso di cambiare procuratore ed affidarsi all'agenzia Sport360, con il chiaro obiettivo di cambiare maglia in estate: il Milan sarebbe una delle società interessate in giro per l'Europa. Okafor potrebbe essere un'opzione per i rossoneri, che molto probabilmente, andranno alla ricerca della punta centrale in estate. Calciomercato Milan, Padovan: “Maldini e Massara hanno fallito”