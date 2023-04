Calciomercato Milan – Se parte Leao, assalto ad Okafor: il punto

Noah Okafor, obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe arrivare in rossonero in estate qualora partisse Rafael Leao. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Stampa' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. L'attuale accordo tra il club di Via Aldo Rossi e l'attaccante portoghese, classe 1999, come noto scadrà infatti tra poco più di un anno, il 30 giugno 2024.

Leao-Milan, rinnovo sì o no? — Per il quotidiano torinese, la trattativa tra le parti prosegue. Anche se da una parte c'è Jorge Mendes, ex procuratore di Leao ed oggi consigliere della famiglia, spinge per il suo addio in estate e per il suo approdo in Premier League, al Chelsea. Dall'altra, invece, il papà Antonio, che preferirebbe un prolungamento del contratto con i rossoneri.

Se parte Leao, rossoneri su Okafor (RB Salisburgo) — Nel caso in cui Leao non arrivasse all'intesa con il Milan per il rinnovo, in estate si concretizzerebbe una cessione. A quel punto, sempre secondo 'La Stampa', il Milan lo sostituirebbe con Noah Okafor. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno individuato nell'attaccante svizzero, classe 2000, attualmente in forza al RB Salisburgo, l'ideale sostituto di Leao.

Okafor, autore di 10 gol e 5 assist in 30 partite finora in stagione con gli austriaci, ha di recente cambiato procuratore. Meglio per il Milan, giacché l'agente precedente avrebbe voluto portarlo all'Arsenal. Milan, Kaladze incorona Leao: le sue parole >>>