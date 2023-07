Ceccarini: “Ottimi acquisti del Milan, ma ho un dubbio su Okafor”

"Il Milan ha le idee chiare e ha fatto degli ottimi acquisti, mi lascia qualche dubbio Okafor. Mi piace tanto, ma non è un bomber anche se quando hai vicino gente come Leao e Chukwueze tutto diventa più facile".

Okafor è la nuova punta di diamante: le statistiche sull'attaccante svizzero

Okafor è l'ennesimo colpo battuto dal Milan in questa finestra di calciomercato. Lo svizzero ha alleggerito le preoccupazioni dei tifosi rossoneri che fino a qualche tempo fa si ritrovavano in attacco solo con Olivier Giroud. Il classe 2000 ha militato al RB Salisburgo per tre anni e ha siglato 34 reti dopo 110 gare disputate. Il centravanti è dotato di una buona struttura fisica ed è tatticamente duttile, difatti può ricoprire ogni ruolo del reparto offensivo.