Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Taremi in partenza”

Il Milan, dopo aver perso la corsa per Marcus Thuram, dovrà andare alla ricerca di una nuova occasione per l'attacco. Tra i tanti nomi in orbita rossonera ci potrebbe essere anche una punta che gioca in Portogallo. Come riportato da Ojogo ci sarebbe anche il Milan per l'attaccante Taremi, di proprietà del Porto. La punta potrebbe essere una soluzione in questo calciomercato. Il club vorrebbe fare plusvalenza, per questo si starebbe valutando in queste ore l'offerta dell'Al Hilal. L'intenzione è di chiudere questa settimana, ma il Milan, in questo momento, resterebbe alla finestra. LEGGI ANCHE: Milan, perso Thuram ecco gli obiettivi per l'attacco