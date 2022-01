Calciomercato Milan – Offerta della Spal per Daniel Maldini: il punto

Daniel Maldini, attaccante del Milan, via negli ultimi giorni di calciomercato invernale? La Spal ha avanzato una richiesta in Via Aldo Rossi

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito dai colleghi di 'MilanNews.it', Daniel Maldini potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Il fantasista, classe 2001, che ha segnato il suo primo gol in Serie A in questa stagione sul campo dello Spezia, interessa infatti ad un club di Serie B.

Si tratta della Spal che, dopo aver sondato il terreno anche per il portiere Alessandro Plizzari e che vanta, nel suo organico, già la presenza del bomber Lorenzo Colombo, cresciuto nelle giovanili rossonere ed ancora di proprietà del Diavolo, ha avanzato una proposta di prestito per Maldini junior.

Il ragazzo potrebbe anche accettare di separarsi a titolo temporaneo dal Milan per avere più chance di giocare con maggior continuità. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

